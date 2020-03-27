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Мишустин поручил закрыть все санатории, курорты и общепит

08:12, 27.03.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил государственным органам временно приостановить работу курортов, санаториев, а также деятельность организаций общественного питания

Согласно документу, федеральным государственным органам с 28 марта по 1 июня 2020 года необходимо временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.

Работа общепита должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля.

Общество
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