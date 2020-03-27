«Банк Казани» предложил пойти на мировую судовладельцу Вячеславу Самолину

Конфликт с кредиторами скандально известного татарстанского судовладельца Вячеслава Самолина, сорвавшего речные круизы летом 2018 года, близится к своему завершению. Оказалось, накануне той навигации КБЭР «Банк Казани» предоставил казанскому предпринимателю 22-миллионный кредит, который остался без залогового обеспечения. Как выяснило «Реальное время», «Банк Казани» и Самолин решили пойти на мировую.

«Банк Казани» ведет переговоры о подписании мирового соглашения с компанией «ВВП плюс».

— Мы находимся на стадии переговоров. Не исключаем, что в ближайшее время может быть подписано мировое соглашение, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Банка Казани». Отвечая на запрос нашего издания, ее представитель пояснил, что речь идет об урегулировании задолженности заемщика по кредиту в размере 22 млн рублей, выданного банком в феврале 2018 года на приобретение теплохода «Очарованный странник». Называть сроки и условия реструктуризации долга он не стал, уточнив, что процесс находится «в стадии обсуждения».



Сам гендиректор и владелец «ВВП плюс» Вячеслав Самолин прокомментировал ситуацию уклончиво. «Работа в этом направлении непростая», — ответил он на сообщение корреспондента «Реального времени». Отвечать на мобильные звонки не стал.

Подробнее в материале «Реального времени».

