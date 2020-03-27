Сайт Росреестра парализовал рынок недвижимости Татарстана

Всерьез забуксовал сайт Росреестра: предприниматели и рядовые жители Татарстана жалуются, что получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронной форме затягивается на месяцы вместо отведенных законом трех дней. В результате бизнес теряет клиентов, а продавцы — покупателей, так как приобретать непроверенную недвижимость рискуют не все.



Редакция «Реального времени» заказала несколько электронных выписок из ЕГРН: с 26 февраля накопилось 18 безответных запросов о собственниках недвижимости в Казани и Татарстане. Последние датируются 15 марта, то есть срок, обещанный на сайте rosreestr.ru со ссылкой на Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» — три рабочих дня, превышен втрое.



По словам руководителя компании «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой консультанты на «горячей линии» ведомства признают факт нарушения сроков выдачи документов, объясняют его тем, что в системе произошел сбой, и обещают ликвидировать его как можно скорее. Только вот «сбой» не ликвидируется, и прохладное отношение к проблеме со стороны должностных лиц, обеспечивающих работу неторопливого канцелярского механизма, только повышает градус недовольства. Тем более что получатели выписок услугу оплатили сразу — при обращении.

Подробнее в материале «Реального времени».

