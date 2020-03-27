Неторопливый Росреестр парализовал рынок недвижимости Татарстана

Пока запросы о недвижимости находятся «в работе», ее можно успеть несколько раз купить, продать и заложить

Всерьез забуксовал сайт Росреестра: предприниматели и рядовые жители Татарстана жалуются, что получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронной форме затягивается на месяцы вместо отведенных законом трех дней. В результате бизнес теряет клиентов, а продавцы — покупателей, так как приобретать непроверенную недвижимость рискуют не все. Как выяснило «Реальное время», такого рода сбои происходят регулярно. О наболевшей проблеме, «черепашьей» реакции ведомства и последствиях затяжек с предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН, — в нашем материале.

Электронная — не значит быстрая



Редакция «Реального времени» заказала несколько электронных выписок из ЕГРН: с 26 февраля накопилось 18 безответных запросов о собственниках недвижимости в Казани и Татарстане. Последние датируются 15 марта, то есть срок, обещанный на сайте rosreestr.ru со ссылкой на Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» — три рабочих дня, превышен втрое.

Если редакции такие выписки нужны для того, чтобы не исказить информацию о недвижимости, то у риелторов и их клиентов возникают проблемы посерьезнее: им такая информация нужна, чтобы обеспечить чистоту сделки, чтобы покупатель квартиры, дома, земельного участка, сам не зная того, не вложил круглую сумму в проблемное имущество — например, с обременением или вовсе находящееся под арестом.

Два года назад проблема с выписками возникала, когда их заказывали в «натуральном виде» — через МФЦ. Сегодня голова болит у тех, кто решил воспользоваться самым современным и быстрым способом получения информации.

«Рисковать тут нельзя»

— Задержки с получением выписок у нас возникают не впервые, эти проблемы периодического характера, — говорит руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Бывает, выписку приходится ждать неделями, и люди вынуждены менять свои планы — откладывать сделки, а то и отказываться от них.

По ее словам, попытки выяснить, почему документы «застряли», и ускорить процесс, как правило, оказываются безуспешными: консультанты на горячей линии ведомства признают факт нарушения сроков выдачи документов, объясняют его тем, что в системе произошел сбой, и обещают ликвидировать его как можно скорее.

Только вот «сбой» не ликвидируется, и прохладное отношение к проблеме со стороны должностных лиц, обеспечивающих работу неторопливого канцелярского механизма, только повышает градус недовольства. Тем более что получатели выписок услугу оплатили сразу — при обращении.

Начальник юридического отдела другого казанского агентства недвижимости «Флэт» Олег Веретенников пояснил, что в этой компании выписки покупают «оптом» — сразу по тысяче — и выгружают необходимые сведения, пользуясь электронным ключом. По его словам, если раньше получение такой упрощенной выписки занимало полчаса, то теперь на это уходит пара дней, а то и больше.

— Портал Росреестра работает нестабильно уже около двух лет, — говорит он. — Поэтому, когда выписка нужна клиенту для представления в банк при оформлении ипотечного кредита или в органы опеки, мы не рискуем и заказываем выписку по старинке — на бумаге с печатью. Ее выдают всегда в соответствии с регламентом, в течение пяти дней. Рисковать тут никак нельзя: а если все документы для сделки подготовлены, срок одобрения банком кредита на исходе, а выписки нет — что человеку делать?

Оба местных ведомства перенаправили вопросы в Москву, в Центральный аппарат Росреестра, пояснив, что за работу портала на местах не отвечают. Фото yarcom.ru

«Ждите ответа»

За комментариями о причинах задержки с предоставлением выписок из ЕГРН «Реальное время» обратилось в пресс-службу Управления Росреестра по Республике Татарстан. Там, изучив вопрос, переадресовали запрос в Кадастровую палату по РТ. А в итоге оба местных ведомства перенаправили вопросы в Москву, в центральный аппарат Росреестра, пояснив, что за работу портала на местах не отвечают. И пообещали, что в «регламентные сроки» ответ придет, уточнив, что «регламентные сроки» для рассмотрения обращений — до 30 дней.

По получении ответа «Реальное время» его опубликует, однако за месяц неактуальными могут стать не только запрашиваемая информация о недвижимости, но и объяснения причины задержки в ее предоставлении.

А на горячей линии Росреестра, куда корреспондент «Реального времени» обратилась как клиент, ожидающий выписки с 26 февраля 2020 года, ограничились тем, что сообщили: три заявки, поданные в этот день и две, поданные 4 марта, еще даже в работу из-за технического сбоя не приняты, а остальные, от 15 марта, находятся «в работе».

Ряд специалистов тогда высказывали предположения, что причиной сбоя стали сайты-посредники — они, используя программы-роботы, автоматически выгружают большие объемы выписок из Росреестра

У посредников проблем нет

Если в поисковике забить запрос вроде: «Задержки в получении выписки из ЕГРН», обнаружится, что проблема актуальна не только для Казани — возмущаются и советуются, что делать, граждане из разных уголков России. В ноябре 2018 года подобная ситуация сложилась из-за «угроз, вызванных DDoS-атаками» (формулировка, которую тогда использовали в Росреестре), и все происходило по знакомому сценарию: электронные выписки не выдавались, планируемые сроки ликвидации угрозы не сообщались.

Ряд специалистов тогда высказывали предположения, что причиной сбоя стали сайты-посредники — они, используя программы-роботы, автоматически выгружают большие объемы выписок из Росреестра (при закупке в больших объемах стоимость одной выписки падает более чем в сотню раз — с 300 рублей за одну «электронную» выписку с физлица до двух рублей при покупке тысячи выписок оптом). Посредники же перепродают выписки, «наваривая» на них до 200 процентов.

«Реальное время» попробовало проверить, как обстоят дела у таких посредников сейчас. Оказалось, что на сайте с логотипом, сходным, на взгляд неспециалиста, до степени смешения с логотипом официального сайта Росреестра, объявлена «распродажа» выписок по «демпинговой» цене 190 рублей. Оператор на горячей линии сайта-посредника сообщила, что никаких задержек с получением электронный выписок из ЕГРН у них не было.

— Только вот доверять информации, полученной от посредников, мы не можем и их услугами не пользуемся, — прокомментировала этот факт Анастасия Гизатова.