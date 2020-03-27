СМИ: в России резко вырос спрос на домработниц в период пандемии

В марте среди россиян резко вырос спрос на услуги домработниц на фоне распространения коронавируса нового типа.

Спрос на клининговые услуги увеличился на 20—39%, также растут цены на услуги уборщиц и горничных.

По данным сервиса «Авито.Работа», с 1 по 22 марта число вакансий в категории «домашний персонал» выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Сами работники стали на 45% чаще размещать свои резюме.

Аналогичную тенденцию заметили и в «Яндекс.Услуги». В компании заметили, что на этой неделе спрос на услуги домработниц вырос на 20%.

В сервисе YouDo сообщили, что пользователи на 30% чаще стали интересоваться клининговыми услугами.

Эпидемиологи приветствуют соблюдение санитарных норм во время пандемии, однако обращают внимание на то, что приглашать к себе домой человек без защитного костюма небезопасно, пишут «Известия».

