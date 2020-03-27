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Сегодня в Татарстане температура поднимется до +10 градусов

05:23, 27.03.2020
Сегодня в Татарстане температура поднимется до +10 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 27 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха — от +5°С до +10°С. В Казани она составит от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +5°С до +9°С.

Общество Татарстан
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