Страны G20 выделят $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях пандемий

Фото: пресс-служба президента РФ

Страны G20 выделят $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Участники саммита договорились о том, что средства будут выделены ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Также страны условились о расширений полномочий организации на период пандемии.

Кроме того, лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли, несмотря на коронавирус и договорились принимать меры для борьбы с ним вместе с ВОЗ, ООН, МВФ, пишет ТАСС.