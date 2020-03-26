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Страны G20 выделят $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях пандемий

18:18, 26.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Страны G20 выделят $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях пандемий
Фото: пресс-служба президента РФ

Страны G20 выделят $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Участники саммита договорились о том, что средства будут выделены ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Также страны условились о расширений полномочий организации на период пандемии.

Кроме того, лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли, несмотря на коронавирус и договорились принимать меры для борьбы с ним вместе с ВОЗ, ООН, МВФ, пишет ТАСС.

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