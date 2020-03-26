В Татарстане руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 43 млн рублей

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Следком возбудил уголовное дело в отношении руководства компании, занимающейся оптовой торговлей топливом и химической продукцией. По предварительным данным, из-за их нарушений бюджет недополучил налогов на 42,7 млн рублей.

Следователи считают, что руководители компании занизили налоговую базу по НДС и включили фиктивные сведения в декларации.

Республиканское управление СКР усмотрело признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.