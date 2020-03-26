В Татарстане одобрили пять новых инвестпроектов в ТОСЭР Челнов, Нижнекамска и Чистополя

Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел совместное заседание комиссий территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов, Нижнекамска и Чистополя. На мероприятии были рассмотрены и приняты пять инвестпроектов.

Так, в Чистополе ООО «ПКП Металлтехника» планирует организовать производство запасных частей для промышленной и сельскохозяйственной техники. Также ООО «Кондитерская фабрика Мирабель» намерена открыть производство кондитерских изделий.

В Челнах ООО «Дарлетто» планирует выпускать джемы и кондитерские изделия. Компания увеличила в плане объемы капитальных вложений, а также общую стоимость проекта. Был расширен и перечень выпускаемой продукции, передает пресс-служба президента РТ.

ООО «Айрон Индастри Компани» собирается производить в Нижнекамске строительные металлоконструкции и металлоузлы. Также планируется организовать сборочное производство электроприводов для систем вентиляции и дымоудаления.

Министерству экономики РТ в кратчайшие сроки поручено обеспечить направление материалов в Минэкономразвития России для внесения необходимых записей в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).