Новости общества

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанская колония закупит свиней на 2,4 млн рублей

14:42, 26.03.2020 1
Казанская колония закупит свиней на 2,4 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org / Guido Gerding

Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану закупит свиней для откорма на общую сумму 2,4 млн рублей.

Тендер был размещен на сайте госзакупок сегодня. Заявки принимают до 6 апреля, аукцион проведут на следующий день.

Согласно техзаданию, колонии, которая находится в Казани, требуется 200 свиней. Средний живой вес каждой должен составлять 100 кг, а возраст от 120 до 150 дней. У животных должны быть прививки от чумы и рожи свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней и пастереллеза.

Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:47
    Лучше конина . Или кролик .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров