Казанская колония закупит свиней на 2,4 млн рублей

Фото: commons.wikimedia.org / Guido Gerding

Исправительная колония №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану закупит свиней для откорма на общую сумму 2,4 млн рублей.

Тендер был размещен на сайте госзакупок сегодня. Заявки принимают до 6 апреля, аукцион проведут на следующий день.

Согласно техзаданию, колонии, которая находится в Казани, требуется 200 свиней. Средний живой вес каждой должен составлять 100 кг, а возраст от 120 до 150 дней. У животных должны быть прививки от чумы и рожи свиней, репродуктивно-респираторного синдрома свиней и пастереллеза.