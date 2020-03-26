Правительство РФ разрешит проводить госзакупки без торгов во время коронавируса

Правительство РФ внесет изменения в правила госзакупок на 2020 год. Для поддержки предпринимателей власти позволят проводить закупки без торгов.

«Важное направление — это поддержка предпринимателей. Мы предусмотрели существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые будут действовать в 2020 году», — передает ТАСС слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Также поставщикам смягчат условия поставок, если контракт срывается по причинам, связанным с коронавирусом.

«Есть также ряд нововведений в сфере туризма: предусмотрен механизм использования фонда персональной ответственности туроператоров для того, чтобы возвращать потраченные туристами средства на поездку в страну, которая представляет угрозу безопасности, здоровью и жизни», — указал глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что при подготовке законопроекта ко второму чтению министерству финансов необходимо предусмотреть каникулы как по ипотечным, так и по потребительским кредитам для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации».

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса в связи с режимом противодействия пандемии коронавируса.