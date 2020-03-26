13 лет в бегах: татарстанским следователям сдался лидер чистопольской ОПГ «Татаринские»

В Верховный суд Татарстана направлено дело 41-летнего Ленара Багавиева, обвиняемого в похищении двух человек, незаконном обороте оружия, разбое и вымогательстве. С 2006 года он в качестве одного из лидеров чистопольской группировки «Татаринские» находился в международном розыске.



По данным прокуратуры Татарстана, в ноябре 2019-го беглец сам явился в правоохранительные органы и написал явку с повинной.

Судить Багавиева будут отдельно от основной группы, членов которой посадили еще в 2000-е.

По версии следствия, в августе 2003 года обвиняемый и еще восемь человек похитили двух братьев — членов противоборствующей группировки «Пирамидовские». Сначала отвезли их в лес близ Чистополя. Один из похищенных был избит, причем силовики уверены: Багавиев забрал у него золотую цепочку и браслет, а также мобильный телефон.

Дальше братьям одели на голову полиэтиленовые пакеты и отвезли в один из домов Чистополя, где насильно удерживали еще двое суток.

Также следствие полагает: Багавиев на протяжении всех этих лет хранил целый арсенал — два бронежилета, револьвер, два пистолета, винтовку спортивную модели «Биатлон-7-2», а также патроны и осколочные гранаты, в том числе самодельные.

Эпизод с вымогательством датирован 2003 годом, когда лидер «Татаринских» требовал деньги у торговцев фруктами на рынке, полагают силовики.