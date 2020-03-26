Доллар достиг цены в 79 рублей

В четверг утром на торгах Московской биржи стоимость доллара достигала 79,03 рубля. На 12.00 курс американской валюты опустился до 78,1 рубля за $1.

В то же время стоимость евро на торгах достигла 86,18 рубля. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 85,48 рубля.

Отрицательная динамика на рынке наблюдается на фоне дешевеющей нефти.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара превысил 80 рублей впервые с 2016 года.

