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Заместителем министра спорта РТ назначен Ильдар Садриев

11:52, 26.03.2020
Заместителем министра спорта РТ назначен Ильдар Садриев
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Минспорте озвучили имя нового замминистра спорта РТ. Им стал Ильдар Садриев, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета министров РТ.

Ильдар Садриев работал начальником Управления по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Зеленодольского района РТ, начальником спортивно-оздоровительного комплекса «Атлашкино». Затем перешел на работу в Кабмин РТ, передает пресс-служба Минспорта РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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