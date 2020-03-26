Заместителем министра спорта РТ назначен Ильдар Садриев

В Минспорте озвучили имя нового замминистра спорта РТ. Им стал Ильдар Садриев, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета министров РТ.

Ильдар Садриев работал начальником Управления по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Зеленодольского района РТ, начальником спортивно-оздоровительного комплекса «Атлашкино». Затем перешел на работу в Кабмин РТ, передает пресс-служба Минспорта РТ.