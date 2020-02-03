Дорога-дублер Горьковского шоссе может пройти по 400 дачным участкам

Дачники Кировского района получили от городских властей предварительный перечень земельных участков, по которым пройдет дорога-дублер Горьковского шоссе. В него вошли 423 земельных участка, принадлежащих как государству, так и организациям и физическим лицам. В частности, среди них — территории леса, пустырей, база МВД, часть Адмиралтейского пруда, многоуровнего паркинга на улице Архангельской и т. д.

Дорога пройдет по территории семи садоводческих товариществ: «Волга» в/ч 63778, сад №2 КВЗ, КГУ НПП им. В.И. Ленина, сад №1 химзавода им. В.И. Ленина, «Сантехприбор», «Железнодорожный», «Пролетарий».

Самое большое изъятие наделов ожидается у дачников КГУ НПП им. В.И. Ленина «Лагерная».

Напомним, проект первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани разработает за 54,35 млн рублей местное ООО «Дорстрой комплекс». Согласно техзаданию, проектируемый участок длиной 6,2 км должен пройти от улицы Несмелова в направлении улиц Архангельской и Поперечно-Лагерной до нового экорайона — жилого комплекса «Серебряный бор».

Предполагается, что это будет четырехполосная дорога шириной 15 метров.