Банк ЗЕНИТ предоставит кредитные каникулы в связи с коронавирусом

Банк ЗЕНИТ вводит кредитные каникулы для клиентов, которые потеряли возможность своевременно платить по кредитам из-за коронавирусной пандемии. Программа дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.

Воспользоваться каникулами смогут клиенты — физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

«Ситуация вокруг коронавируса меняется очень быстро, и Банк ЗЕНИТ готов поддержать своих клиентов в это непростое время. Кредитные каникулы — это возможность облегчить положение людей, пострадавших от пандемии. Мы прорабатываем возможность дистанционной подачи заявки через форму на сайте Банка. Пока связаться с банком можно через чат или позвонив в контакт-центр. Вне зависимости от внешних обстоятельств банк доступен клиентам в любое время с приложением «ЗЕНИТ Онлайн». Мы рекомендуем посещать офисы банка только в случае крайней необходимости», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

ПАО «Банк ЗЕНИТ»

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»