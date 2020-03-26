В Казани девушку осудили за нарушение тайны телефонных переговоров
Жительницу Казани осудили за нарушение тайны телефонных переговоров. Суд установил, что она передала детализацию звонков.
К девушке обратился ее подчиненный с просьбой сделать детализацию телефонных соединений супруги его друга. При этом пояснил, что данная информация нужна его приятелю, поскольку тот поссорился с женой. Женщина согласилась помочь коллеге и подготовила список входящих и исходящих соединений абонента.
Потерпевшая узнала об этом и обратилась в УФСБ по РТ.
Свою вину бывшая сотрудница казанского филиала одного из операторов сотовой связи признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов.Общество Татарстан
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