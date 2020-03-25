В Татарстане школьники спасли сову со сломанным крылом — видео

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В Мамадышском районе Татарстана два школьника спасли сову со сломанным крылом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Мальчики обнаружили птицу во время прогулки. У нее было сломано крыло.

Ребята забрали птицу домой, где она быстро освоилась. Ее накормили и даже дали имя — Геша.

После сова попала в руки ветеринаров. Обследование показало, что у птицы сломана плечевая кость. Из-за травмы птица больше не сможет летать. Но на произвол судьбы сову не оставят. Сейчас Геша находится под наблюдением ветеринаров.