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В Татарстане школьники спасли сову со сломанным крылом — видео

22:31, 25.03.2020
В Татарстане школьники спасли сову со сломанным крылом — видео
Фото: скриншот

В Мамадышском районе Татарстана два школьника спасли сову со сломанным крылом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мальчики обнаружили птицу во время прогулки. У нее было сломано крыло.

Ребята забрали птицу домой, где она быстро освоилась. Ее накормили и даже дали имя — Геша.

После сова попала в руки ветеринаров. Обследование показало, что у птицы сломана плечевая кость. Из-за травмы птица больше не сможет летать. Но на произвол судьбы сову не оставят. Сейчас Геша находится под наблюдением ветеринаров.

Общество Татарстан
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