В Татарстане за последние сутки досмотрели 31 рейс

В Татарстане за последние сутки досмотрен 31 прибывший рейс, об этом сообщил республиканский оперштаб по противодействию коронавирусу.

Число осмотренных с начало года рейсов превысило 1 тыс.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 7 случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.



Отметим, за последние сутки не было выявлено ни одного зараженного коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом. Им было 88 и 73 года. На сегодняшний день в России зарегистрировано 658 случаев заболевания, 163 из них выявлены за последние сутки, 29 человек выздоровели.

