Сбербанк: за неделю россияне потратили на продукты 20 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики Сбербанка зафиксировали рост трат населения в России. С 14 по 20 марта по статье «Продовольственные магазины» расходы достигли 20 млрд рублей.

По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 8,3%, следует из пресс-релиза банка. Наибольший скачок произошел в категории «Лекарства и медицинские товары» — 35,4%.

В целом траты россиян выросли на 5,5% по отношению к предыдущей неделе и на 8,8% в отношении к тем же числам прошлого года.

«Если предположить, что на протяжении этой недели объем продаж сохранится на текущих уровнях, то прирост расходов за месяц в реальном выражении превысит 4% г/г», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что онлайн-покупки в России выросли в 1,5 раза. Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них увеличились на 32%.

