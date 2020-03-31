Годовой отчет «Татнефти»: падение прибыли, рост рейтинга и цены на нефть на уровне 1999 года

Фото: Максим Платонов

Рост затрат привел к снижению прибыли на 9,2%

Сегодня «Татнефть» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность по стандартам МСФО за 2019 год. В соответствии с опубликованным отчетом, годовая прибыль компании оказалась на 9,2% ниже по сравнению с 2018 годом и составила 192,2 миллиарда рублей. Это значительно ниже консенсус-прогноза, который оглашали эксперты: так, экономисты, опрошенные ИА «Интерфакс», ожидали увидеть от «Татнефти» 225 миллиардов чистой прибыли.



В отчете говорится, что на результаты деятельности группы компаний за последние два года повлияли некоторые исключительные убытки, возникшие вследствие:

консолидации Банка ЗЕНИТ (входящего в Группу компаний);

обесценения активов по разведке и оценке месторождений за пределами РТ;

обесценения социальных активов, по которым не ожидается получение экономических выгод.

В качестве основного фактора снижения прибыли в 2019 году по сравнению с 2018-м компания называет «рост затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности в текущем периоде».

Фото tatarstan.ru

Три новых «дочки» за 20,4 миллиарда

В IV квартале 2019 года у «Татнефти» появились новые «дочки». Группа компаний купила по 100% их капитала.

ООО «Несте Санкт-Петербург» было переименовано в ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». Компания владеет премиальной розничной сетью из 75 АЗС, у нее есть также резервуарный парк нефтепродуктов и офис в Санкт-Петербурге. Купив ее за 9,1 млрд рублей, группа намеревается увеличить присутствие на розничном рынке топлива Северо-Западного федерального округа.

ООО «Сибур Тольятти», переименованное в «ООО «Тольяттикаучук», и АО «Тольяттисинтез», образующие самостоятельный нефтехимический комплекс, обеспечат дальнейшее развитие нефтехимического и шинного бизнеса группы. Цена покупки составила 11,3 миллиарда.

30 млн тонн нефти, миллион кубометров газа и другие цифры

За 2019 год «Татнефть» добыла 29,8 млн тонн (212,3 млн баррелей) нефти. Это на 0,9% выше, чем в 2018-м.

Добыча газа возросла на 9,1% — до 1 009,6 миллиона кубометров.

В 2019 г. «Татнефть» экспортировала приблизительно 60% всей проданной сырой нефти (в 2018-м — 62%), экспорт снизился.

Комплекс ТАНЕКО произвел 10,1 млн тонн нефтепродуктов.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности выросли: составили 932 миллиарда рублей по сравнению с 911 млрд за 2018 год.

Чистая прибыль акционеров снизилась: составила 192 миллиарда рублей (в 2018 году была 212 миллиардов).

Скорректированный показатель EBITDA составил 328 миллиардов рублей.

Консолидированные активы подорожали до 1,239 трлн рублей (с 1,201 трлн в 2018 году).

Выросла и общая сумма обязательств: с 425 до 487 миллиардов рублей.

Фото Евгения Петрова

Грядут вызовы, но рейтинги растут



В отчете компании говорится о том, что пандемия коронавируса COVID-19 вызвала ограничение деловой активности, а это напрямую снижает спрос на энергоресурсы. Плюс ко всему завтра прекращает действовать сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Это, возможно, приведет к росту предложения нефти на рынке. Поэтому снижаются цены на нефть и серьезно ослабла национальная валюта.

В отчете говорится: «представляется, что грядущие вызовы окажут отрицательное влияние на мировую экономику, и неопределенность относительно дальнейшего экономического роста может в будущем негативно сказаться на финансовом положении и финансовых результатах Группы».



При этом растут долгосрочные рейтинги «Татнефти»: рейтинг от Moody's вырос с уровня «Ваа3» до уровня «Ваа2», прогноз изменился на «стабильный».

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Татнефть» на уровне «ruAAA», прогноз по рейтингу «стабильный».



Фото Максима Платонова

На нефтяном рынке все печально

Осторожный пессимизм «Татнефти» подтверждается день за днем: затяжное падение цен на топливо на мировых рынках продолжается. Когда Китай, крупнейший в мире потребитель черного золота, резко снизил активность промышленности в условиях эпидемии, нефти оказалось на рынке в переизбытке. Страны-экспортеры попытались было договориться между собой о том, чтобы снизить производство и искусственно отрегулировать цену, но сделка развалилась не без участия представителей России.

В итоге началось пике: 9 марта самая популярная марка нефти Brent рухнула на лондонской бирже на 30%. За ней последовали и WTI, и URALS. Началась ценовая война за рынок нефти: в условиях сниженного спроса страны-экспортеры борются за потребителя. И даже несмотря на то, что Китай оживает и запускает промышленность, падение продолжается: коронавирус парализовал экономику Европы, США и Латинской Америки, а добычу снижать, кажется, никто не собирается. Предпосылок к росту нефти по-прежнему очень мало.

Так мало, что в середине марта была зафиксирована отрицательная цена на нефть марки Wyoming Asphalt Sour (высокосернистая трудноперерабатываемая, она используется для изготовления асфальта или битума). По данным Bloomberg, трейдер Mercuria Energy Group приплачивал за покупку барреля нефти этой марки 19 центов. Это было связано с тем, что компании нужно было срочно освободить цистерны в хранилищах, а спрос на эту марку, мягко говоря, не ажиотажный.

Сегодня, 31 марта, нефть марки Brent торгуется по 23,10 доллара за баррель, WTI — по 21,31 доллара. Российская Urals опустилась до уровня 1999 года и в течение последних суток опускалась до 13 долларов за баррель.



Людмила Губаева