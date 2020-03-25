«Папа команды». «Ак Барс» поздравил Квартальнова с днем рождения необычным видео

«Ак Барс» выпустил поздравительный видеоролик в честь дня рождения главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.

В ролике представлены знаменитые моменты нынешнего тренера казанцев в бытность хоккеистом. В числе прочих показан момент со словами комментатора с одного из матчей «Ак Барса» в нулевые годы, где тот называет Квартальнова «мотором и папой команды». Также в видео включены эпизоды из нынешнего сезона.

Напомним, Квартальнов выступал за «Ак Барс» с 2000 по 2004 годы. В качестве игрока в составе казанского клуба он дважды становился медалистом чемпионатов России.

Перед началом нынешнего сезона Квартальнов занял пост главного тренера «Ак Барса», сменив на этой должности Зинэтулу Билялетдинова.