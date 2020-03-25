«Папа команды». «Ак Барс» поздравил Квартальнова с днем рождения необычным видео
«Ак Барс» выпустил поздравительный видеоролик в честь дня рождения главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
В ролике представлены знаменитые моменты нынешнего тренера казанцев в бытность хоккеистом. В числе прочих показан момент со словами комментатора с одного из матчей «Ак Барса» в нулевые годы, где тот называет Квартальнова «мотором и папой команды». Также в видео включены эпизоды из нынешнего сезона.
Напомним, Квартальнов выступал за «Ак Барс» с 2000 по 2004 годы. В качестве игрока в составе казанского клуба он дважды становился медалистом чемпионатов России.
Перед началом нынешнего сезона Квартальнов занял пост главного тренера «Ак Барса», сменив на этой должности Зинэтулу Билялетдинова.
СпортХоккей Татарстан
С днём рождения, папа команды! pic.twitter.com/PvEE27lG5M— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 25, 2020
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