Застройщики Татарстана получили первые средства с эскроу-счетов

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В Татарстане начался процесс раскрытия эскроу-счетов, открытых в рамках проектного финасирования долевого строительства жилья, констатирует Нацбанк Татарстана. В феврале было раскрыто 148 счетов на общую сумму 518 млн рублей.

В целом количество открытых в банках республики эскроу-счетов продолжает расти: с 3 февраля по 2 марта выросло на 21% — до 2,4 тысячи. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос за месяц на 17,8% — до 6,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

В регионе работу по проектному финансированию строящихся объектов ведут девять уполномоченных банков.

Напомним, что 2019 год стал для Казани рекордным по объему введенного в эксплуатацию жилья. Высокий рост этого показателя власти города связали с изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов.

