Минниханов прорекламировал в «Инстаграме» онлайн-концерты Салавата Фатхетдинова
В связи с пандемией коронавируса и запретом на массовые мероприятия известный певец Салават Фатхетдинов даст серию концертов в онлайне. Эти концерты анонсировал в своем «Инстаграме» президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Серия онлайн-концертов в поддержку тех, кто на изоляции», — гласит выложенная в президентском «Инстаграме» афиша.
Первый концерт должен пройти уже сегодня, в 19.00. Его будут транслировать на площадках «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Напомним, в связи с коронавирусм свои концерты в онлайн перенесли многие российские и зарубежные музыканты. Так, на минувшей неделе прошел онлайн-концерт группы «Би-2», также концерт в онлайне дала культовая американская группа Linkin Park.ОбществоКультура Татарстан
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