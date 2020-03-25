Минниханов прорекламировал в «Инстаграме» онлайн-концерты Салавата Фатхетдинова

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В связи с пандемией коронавируса и запретом на массовые мероприятия известный певец Салават Фатхетдинов даст серию концертов в онлайне. Эти концерты анонсировал в своем «Инстаграме» президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Серия онлайн-концертов в поддержку тех, кто на изоляции», — гласит выложенная в президентском «Инстаграме» афиша.

Первый концерт должен пройти уже сегодня, в 19.00. Его будут транслировать на площадках «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Напомним, в связи с коронавирусм свои концерты в онлайн перенесли многие российские и зарубежные музыканты. Так, на минувшей неделе прошел онлайн-концерт группы «Би-2», также концерт в онлайне дала культовая американская группа Linkin Park.