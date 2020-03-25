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Паралимпийский чемпион Зарипов займется развитием спорта в Госсобрании Башкирии

12:31, 25.03.2020
Паралимпийский чемпион Зарипов займется развитием спорта в Госсобрании Башкирии
Фото: ruspekh.ru

Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Ирек Зарипов будет курировать вопросы развития спорта в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Госсобрания.

На этой должности он заменит Андрея Иванюту, который ранее возглавил Белорецкий район республики. Такое решение депутаты Госсобрания приняли накануне на пленарном заседании.

«Ирек Айратович — заслуженный мастер спорта Российской Федерации, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр. Считаю, что на данном направлении знания и опыт депутата будут применены с максимальной эффективностью», — прокомментировал назначение Зарипова председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Ранее Зарипов занимал аналогичную должность в комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

ОбществоСпорт Башкортостан
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