Новости общества

07:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов

06:47, 25.03.2020
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на большинство внутрироссийских рейсов
Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» понизила стоимость билетов большинства рейсов внутри страны с вылетом в марте — мае 2020 года.

По данным «Ведомостей», билеты на весну из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40—60% дешевле. В Казань и Новосибирск стоимость билетов снизилась на 15—20%

При этом стоимость перелетов на Дальний Восток, Симферополь и Калининград не изменилась.

Ранее Россия ограничила перелеты в страны ЕС.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров