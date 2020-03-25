В Казани прокуратура добилась устранения сброса предприятием сточных вод в реку
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила сброс в реку сточных вод с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ.
Установлено, что загрязняющие вещества сбрасывались в реку в процессе производственной деятельности АО «Таткрахмалпатока».
Ведомство обратилось в суд. Предприятие обязали обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.
Ранее инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили в поселке Тенишево Камско-Устьинского района сброс сточных вод.Общество Татарстан
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