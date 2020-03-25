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В Казани прокуратура добилась устранения сброса предприятием сточных вод в реку

06:09, 25.03.2020
В Казани прокуратура добилась устранения сброса предприятием сточных вод в реку
Фото: eco.tatarstan.ru

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила сброс в реку сточных вод с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ.

Установлено, что загрязняющие вещества сбрасывались в реку в процессе производственной деятельности АО «Таткрахмалпатока».

Ведомство обратилось в суд. Предприятие обязали обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Ранее инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили в поселке Тенишево Камско-Устьинского района сброс сточных вод.

Общество Татарстан
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