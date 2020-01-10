В Татарстане экологи обнаружили сброс сточных вод

Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили в поселке Тенишево Камско-Устьинского района сброс сточных вод.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, накопительные емкости, врытые в землю у многоквартирного дома, на момент приезда экологов были переполнены. Жидкие отходы стекали по земле.

Отходами были загрязнены 12 кв. м земли. Специалисты взяли пробы почвы. Нарушителю грозит штраф по статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

Ранее Минэкологии РТ обнаружило семь незаконных свалок снега в Казани.