Роспотребнадзору поручили изучить применение косметики для дезинфекции

Фото: АТП РТ

Правительство России поручило Роспотребнадзору и Минпромторгу проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет RT.

Также правительство поручило Минтруду представить предложения о приостановке работы курортов и санаториев в 2020 году.

Напомним, правительство РФ поручило регионам по всей России приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Также от регионов потребовали запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе и в иных аналогичных заведениях.

