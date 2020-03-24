Следком РТ устанавливает личность мужчины, чью голову нашли завернутой в пакете в Нижнекамске

Следственные органы СК РФ по РТ устанавливают личность мужчины, чья голова была найдена утром 23 марта в городе Нижнекамске в 20 метрах от дороги, которая ведет вдоль лесного массива к поселку Красный Ключ.

По данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело об убийстве.

Предполагается, что смерть наступила в период с 1 по 23 марта.



Приметы: возраст от 30 до 50 лет, волосы на голове темно-русые с единичной проседью длиной до 4 см, видимые зубы целые, 4-й зуб на нижней челюсти слева под коронкой из металла белого цвета, 2-й зуб на верхней челюсти справа под коронкой из металла желтого цвета, цвет глаз не определен, передает пресс-служба Следкома РТ.

В ведомстве просят всех, кто владеет информацией по данному факту или ищет мужчину по схожим приметам — обращаться в СУ СК России по Республике Татарстан по телефонам: 8 (843) 221-75-15, 8 (8555) 39-23-24, либо в полицию: 02 (102).

Напомним, днем 17 марта в Челнах на предприятии по сортировке мусора в мешке для отходов была обнаружена человеческая нога. Позже стали известны подробности этого дела.

