Минниханов создал оргкомитет фестиваля «Новая волна» в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Казани. Он должен пройти с с 21 по 28 августа.

Согласно документу, оргкомитет возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Его заместителем стал глава аппарата правительства Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию).

Ранее организаторы продлили прием заявок на участие в «Новой волне» в Казани.