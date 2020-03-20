Организаторы продлили прием заявок на участие в «Новой волне» в Казани

Фото: скриншот

Прием заявок на участие в фестивале «Новая волна» продлили до 30 апреля. Он пройдет впервые в Казани с 21 по 28 августа. Принять участие в конкурсе могут начинающие исполнители в возрасте от 16 до 35 лет.

Для фестиваля на берегу Казанки установят концертный зал New Wave Hall, конструкции которого привезут из Сочи. В дни фестиваля пройдет три эксклюзивных концерта, увидеть которые смогут жители и гости Казани: творческий вечер Юрия Антонова, творческий вечер Димы Билана и специальный вечер, посвященный 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что ранее фестиваль проводился в Юрмале (Латвия) и в Сочи. Решение о переезде фестиваля в Татарстан было принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году. Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу.