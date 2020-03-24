В Татарстане в 2020 году увеличат количество вылетов санавиации

Фото: пресс-служба КВЗ

В 2020 году в Татарстане планируется увеличить количество вылетов санавиации до 160.

В прошлом году медики вылетали на помощь 150 раз.

Экстренную транспортировку пациентов организуют на вертолете отечественного производства «Ансат» с медицинским модулем и на специализированных реанимобилях. Все работы реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ежегодно только на реанимобилях в казанские клиники доставляют более 600 пациентов со всего Татарстана. Две трети из них попадают в РКБ, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод получил одобрение Росавиации на установку в вертолет «Ансат» медицинского модуля с комплексом для перевозки новорожденных пациентов. Это позволит оказывать медицинскую помощь прямо в воздухе.

