В Следкоме Татарстана рассказали подробности дела о найденной в мусорном пакете человеческой ноге

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Набережных Челнах нашли тела двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным Следкома, в декабре 2019 года житель Екатеринбурга приехал в гости к приятелю в Набережные Челны, который также ранее проживал в Екатеринбурге. Отмечается, что они постоянно употребляли спиртные напитки.

14 марта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них задушил второго, после чего положил тело убитого в ванну, отрезал ухо и ноги. Потом он завернул части тела в пакет и выкинул. Останки были обнаружены через три дня на территории предприятия по сортировке мусора.

23 марта в квартире одного из домов были обнаружены тела 34-летних мужчин. При этом тело одного из них находилось в ванной, а другое в комнате. В ходе осмотра квартиры следователями были обнаружены пустые бутылки от алкогольных напитков, а ножи со следами крови.