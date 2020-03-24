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МЧС Татарстана предупредило об образовании гололедицы на дорогах

15:25, 24.03.2020
МЧС Татарстана предупредило об образовании гололедицы на дорогах
Фото: wikimedia.org

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об очередном ухудшении погодных условий с 18.00 24 марта до 18.00 25 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы (в Казани ночью и утром).

В связи с этим МЧС рекомендует водителям увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Также по возможности рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам советуют пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Также не стоит перебегать трассу перед движущимся транспортом, так как из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Общество Татарстан
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