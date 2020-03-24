Из Казани откроются новые авиарейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет новые авиарейсы из Казани в Симферополь, Сочи и Краснодар.

Рейсы будут выполняться до октября на самолетах Airbus. Так, из Казани в Симферополь и обратно можно будет улететь с 25 марта до пяти раз в неделю.

С 18 апреля по четвергам, субботам и воскресеньям можно будет улететь из столицы Татарстана и обратно. Из Казани в Краснодар и обратно рейсы откроются с 26 апреля и будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.