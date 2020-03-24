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В Казани отмечено крупнейшее сокращение площади «однушек» среди городов-миллионников

13:03, 24.03.2020
В Казани отмечено крупнейшее сокращение площади «однушек» среди городов-миллионников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За 4 года средняя площадь однокомнатных квартир в новостройках Казани сократилась на 3,4 кв. м. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников и второй в общем рейтинге.

Из данных сервиса Domofond.ru следует, что с 2016 по 2020 год в Казани средняя площадь «однушек» упала с 39 до 35,6 кв. м. В общем рейтинге столица Татарстана оказалась на 77-м месте.

Более резкое падение показала только подмосковная Балашиха, где площадь однокомнатных квартир сократилась с 42 до 35 кв. м.

В лидерах по сокращению площади оказалась и Уфа. В столице Башкирии «однушки» ужались на 3 кв. м, до 36 «квадратов».

Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год. Автоград занял восьмое место с показателем 16,2%, опередив Москву и Улан-Удэ.

Полный список городов ПФО в рейтинге представлен ниже:

Город

Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв. м,
2016 г.

Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв. м,
2020 г.

Динамика площади, кв. м

5

Стерлитамак

37

39,6

2,6

10

Нижний Новгород

37

39

2

14

Саранск

40

41,1

1,1

17

Йошкар-Ола

38

39

1

28

Киров

37,4

38

0,6

30

Самара

40,7

41

0,3

31

Саратов

40

40,1

0,1

43

Ульяновск

39

39

0

49

Пенза

40

39,7

-0,3

52

Пермь

39

38,6

-0,4

55

Чебоксары

40,5

39,9

-0,6

58

Тольятти

40

39,2

-0,8

61

Ижевск

38

37

-1

64

Оренбург

40

38,5

-1,5

66

Набережные Челны

42

40

-2

73

Уфа

39

36

-3

77

Казань

39

35,6

-3,4

АналитикаНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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