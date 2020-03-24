В Казани отмечено крупнейшее сокращение площади «однушек» среди городов-миллионников
За 4 года средняя площадь однокомнатных квартир в новостройках Казани сократилась на 3,4 кв. м. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников и второй в общем рейтинге.
Из данных сервиса Domofond.ru следует, что с 2016 по 2020 год в Казани средняя площадь «однушек» упала с 39 до 35,6 кв. м. В общем рейтинге столица Татарстана оказалась на 77-м месте.
Более резкое падение показала только подмосковная Балашиха, где площадь однокомнатных квартир сократилась с 42 до 35 кв. м.
В лидерах по сокращению площади оказалась и Уфа. В столице Башкирии «однушки» ужались на 3 кв. м, до 36 «квадратов».
Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год. Автоград занял восьмое место с показателем 16,2%, опередив Москву и Улан-Удэ.
Полный список городов ПФО в рейтинге представлен ниже:
|
№
|
Город
|
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв. м,
|
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв. м,
|
Динамика площади, кв. м
|
5
|
Стерлитамак
|
37
|
39,6
|
2,6
|
10
|
Нижний Новгород
|
37
|
39
|
2
|
14
|
Саранск
|
40
|
41,1
|
1,1
|
17
|
Йошкар-Ола
|
38
|
39
|
1
|
28
|
Киров
|
37,4
|
38
|
0,6
|
30
|
Самара
|
40,7
|
41
|
0,3
|
31
|
Саратов
|
40
|
40,1
|
0,1
|
43
|
Ульяновск
|
39
|
39
|
0
|
49
|
Пенза
|
40
|
39,7
|
-0,3
|
52
|
Пермь
|
39
|
38,6
|
-0,4
|
55
|
Чебоксары
|
40,5
|
39,9
|
-0,6
|
58
|
Тольятти
|
40
|
39,2
|
-0,8
|
61
|
Ижевск
|
38
|
37
|
-1
|
64
|
Оренбург
|
40
|
38,5
|
-1,5
|
66
|
Набережные Челны
|
42
|
40
|
-2
|
73
|
Уфа
|
39
|
36
|
-3
|
77
|
Казань
|
39
|
35,6
|
-3,4
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым