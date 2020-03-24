В Казани отмечено крупнейшее сокращение площади «однушек» среди городов-миллионников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За 4 года средняя площадь однокомнатных квартир в новостройках Казани сократилась на 3,4 кв. м. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников и второй в общем рейтинге.

Из данных сервиса Domofond.ru следует, что с 2016 по 2020 год в Казани средняя площадь «однушек» упала с 39 до 35,6 кв. м. В общем рейтинге столица Татарстана оказалась на 77-м месте.

Более резкое падение показала только подмосковная Балашиха, где площадь однокомнатных квартир сократилась с 42 до 35 кв. м.

В лидерах по сокращению площади оказалась и Уфа. В столице Башкирии «однушки» ужались на 3 кв. м, до 36 «квадратов».

Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год. Автоград занял восьмое место с показателем 16,2%, опередив Москву и Улан-Удэ.

Полный список городов ПФО в рейтинге представлен ниже: