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Промышленность

Члены совета директоров «Татнефти» пришли на заседание в масках

12:13, 24.03.2020
Члены совета директоров «Татнефти» пришли на заседание в масках

Во вторник, 24 марта, прошло очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть», которое провел президент РТ Рустам Минниханов. Многие члены совета прибыли на заседание в медицинских масках, следует из снимков, опубликованных пресс-службой главы республики.

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  • Пресс-служба Президента РТ
  • Пресс-служба Президента РТ
  • Пресс-служба Президента РТ
  • Пресс-служба Президента РТ

Руководство татарстанской нефтяной компании обсудило информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и добыча», а также выполнение Стратегии геологоразведочных работ компании. Пока прирост запасов «Татнефти» опережает показатели, заложенные в стратегии компании, передает пресс-служба президента РТ.

Совет директоров утвердил PWC (PricewaterhouseCoopers) в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «Татнефть» за 2020 год.

ПромышленностьНефть Татарстан
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