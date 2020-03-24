Члены совета директоров «Татнефти» пришли на заседание в масках

Во вторник, 24 марта, прошло очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть», которое провел президент РТ Рустам Минниханов. Многие члены совета прибыли на заседание в медицинских масках, следует из снимков, опубликованных пресс-службой главы республики.

1 / 4 Пресс-служба Президента РТ

Пресс-служба Президента РТ

Пресс-служба Президента РТ

Пресс-служба Президента РТ

Руководство татарстанской нефтяной компании обсудило информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и добыча», а также выполнение Стратегии геологоразведочных работ компании. Пока прирост запасов «Татнефти» опережает показатели, заложенные в стратегии компании, передает пресс-служба президента РТ.

Совет директоров утвердил PWC (PricewaterhouseCoopers) в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «Татнефть» за 2020 год.