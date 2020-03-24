В Казани задержали браконьера, ловившего раков

Фото: пфоут.мвд.рф

В Казани сотрудники линейного отдела полиции Набережные Челны Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями Росрыболовства в акватории Нижнекамского водохранилища поймали 60-летнего мужчину, добывавшего раков с использованием запрещенных орудий лова.

Мужчина ловил раков с помощью двух «раколовок». Его задержали с 471 пойманными особями. Сумма ущерба составила более 54 тысяч рублей, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

