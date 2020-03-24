Предприятия, задействованные в борьбе с коронавирусом, смогут получить займы под 1%

Фонд развития промышленности предоставит предприятиям, которые вносят свою лепту в борьбе с коронавирусом, льготные займы. Кредиты сроком до 2 лет в размере от 50 до 500 млн рублей можно будет получить под 1%.

Программа нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, производящих средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия. Деньги можно будет потратить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих, приобретение критически важной готовой продукции за рубежом, передает пресс-служба Минпромторга РТ.



Дополнительную информацию можно получить в Консультационном центре Фонда развития промышленности по тел.: +7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ начало поставлять средства индивидуальной защиты в российские регионы.

