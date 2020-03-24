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Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

06:44, 24.03.2020
Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ
Фото: realnoevremya.ru

Власти штата Калифорния выразили благодарность Илону Маску за покупку 1,2 тысяч аппаратов ИВЛ. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких. Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок», — цитирует Ньюса ТАСС.

При этом сами аппараты произведены не в одной из компаний Илона Маска. 1 255 аппаратов закуплены из Китая у разных производителей.

По последним данным, в США зафиксировано 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. 610 случаев закончились летально.

Общество
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