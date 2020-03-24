Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

Власти штата Калифорния выразили благодарность Илону Маску за покупку 1,2 тысяч аппаратов ИВЛ. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Несколько дней назад я говорил о том, что Илон Маск собирается в течение недели предоставить нам тысячу аппаратов вентиляции легких. Они уже доставлены в Лос-Анджелес. Это героический поступок», — цитирует Ньюса ТАСС.

При этом сами аппараты произведены не в одной из компаний Илона Маска. 1 255 аппаратов закуплены из Китая у разных производителей.

По последним данным, в США зафиксировано 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. 610 случаев закончились летально.

