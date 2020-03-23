В «Татнефти» не увидели целесообразности в росте добычи нефти

Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что наращивать добычу нефти в условиях коронавируса сложно.

«С апреля уже экономическая ситуация будет подсказывать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать», — заявил Маганов ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, какие решения были приняты в ходе совещания глав российских нефтяных компаний в Минэнерго, глава «Татнефти» подчеркнул, что участники встречи лишь обменялись мнениями.