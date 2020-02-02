Женщине из Набережных Челнов могут вернуть «подаренную» приемную дочь

Жительнице Набережных Челнов, у которой в прошлом году изъяли приемную дочь, могут вернуть девочку. При этом приемную дочь ей еще тремя годами ранее отдала жительница Омска — биологическая мать девочки.

История развивалась следующим образом: в 2016 году жительница Омска нашла в соцсетях жительницу Челнов и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка, в свою очередь, была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщине.

При этом женщины даже оформили некую «доверенность» на ребенка. Вскоре после этого челнинка обратилась в органы опеки и обрисовала ситуацию. В дальнейшем женщина удочерила отданного ей ребенка. За эти три года челнинка стала для девочки «почти как родная мама», говорит детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина

В 2019 году объявилась бабушка девочки — приемная мать жительницы Омска. Она обратилась в органы опеки, которые постановили передать девочку бабушке. При этом ранее органы опеки, по словам омбудсмена, не предпринимали мер к розыску родственников. Как заявила Удачина «Комсомольской правде», при передаче девочка получила психологическую травму.

— Мы как контрольно-надзорное ведомство пришли к заключению, что здесь усматривается нарушение прав ребенка. Двое сотрудников опеки уже получили дисциплинарные взыскания. Пока это выговоры — рассказала Удачина «Комсомольской правде».

При передаче ребенка бабушке в органах опеки Набережных Челнов дали отрицательную характеристику приемной матери девочки. Удачина рассказала, что оснований для этого не было и сейчас женщина может претендовать на положительную характеристику.

— Еще раз подчеркну: ее (челнинки, — прим. ред.) семья может побороться за права на девочку. Но все-таки тут важно все правильно оценить и в первую очередь учесть интересы самой малышки, — говорит Удачина. При этом она подчеркнула, что бабушка девочки также имеет юридические основания на опеку над девочкой.