«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-формате

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«Евровидение» в этом году может пройти онлайн. Как уточнили организаторы в Twitter, оно пройдет не как конкурс, а как шоу, чтобы «поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам».



Ранее Европейский вещательный союз (EBU) отменил песенный конкурс «Евровидение». В этом году он должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Конкурс отменили из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса по всей Европе.



Напомним, что Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno. Согласно правилам, в следующем году на конкурсе нельзя представлять песни 2020 года, однако страны могут не менять исполнителей.