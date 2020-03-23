Казанский «Лизинг-Трейд» отчитался о выплате по облигациям 5 млн рублей
Компания бывшего совладельца «Банка Казани» Оскара Прокопьева «Лизинг-Трейд» отчиталась о выплате доходов по второму купонному периоду облигаций. Объем выплат составил 5,1 млн рублей.
Доход начислен держателям облигаций серии 001Р, следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Ранее «Реальное время» писало, что в январе «Лизинг-Трейд» разместил облигации на 0,5 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Компания стала первой в Татарстане среди средних организаций, выбравших такой способ финансирования.
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