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Когогин призвал не ждать помощи от властей в борьбе с коронавирусом

11:28, 23.03.2020
Когогин призвал не ждать помощи от властей в борьбе с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин призвал промышленников и предпринимателей не ждать «спасительных» решений от властей в борьбе с коронавирусом.

По его словам, бизнес должен сам помочь органам власти в обеспечении больниц необходимым лечебно-диагностическим оборудованием и материалами. В связи с этим требуется провести расчеты потребностей в тестах для определения коронавируса, пульсоксиметрах, компьютерных томографах, реактивах для анализа крови (клинических и биохимических), противовирусных препаратах и антибиотиках, портативных концентраторах кислорода, приборах для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и пр., сообщается на сайте ОНФ.

«Считаю, что бизнес, безусловно, может и должен участвовать в этой подготовительной работе для уверенности в том, что если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, мы сможем дать адекватный отпор», — сказал Когогин.

Ранее ПАО «КАМАЗ» предупредило о возможных ограничениях, связанных с распространением коронавируса. В случае возможного невыхода на работу руководство окажет сотрудникам материальную поддержку.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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