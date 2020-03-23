Четыре населенных пункта в Нижнекамском районе могут попасть в зону подтопления

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Нижнекамск готовится к весеннему паводку. Первая волна ожидается в начале апреля. При наиболее неблагоприятном сценарии возможно подтопление четырех населенных пунктов: Пробуждение, Дмитриевка, Ильинка, Кармалы. На территории этих населенных пунктов проживают 153 человека, из них 17 — дети. Сегодня на еженедельной планерке руководителей рассказали о максимальной готовности к половодью.

— Утвержден оперативный план действий, связанный с паводковыми явлениями. Запланировано проведение трех мероприятий. Создан временный пост за наблюдением дороги в районе деревни Кармалы, попадающей в зону подтопления, назначены ответственные лица. Запланировано обследование 12 гидротехнических сооружений, все опорожнены на 75% и готовы к приему талых вод. В наличии имеется 33 единицы специальной техники для откачки воды, 4 единицы пожарной техники, — заверил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района Радик Шайдуллин.

Ежедневно сотрудники МЧС мониторят уровень воды в Каме. При необходимости замеры воды будут производиться каждые 4 часа.

Также, по словам Шайдуллина, на территории НМР разместятся два пункта временного размещения общей вместимостью 225 человек. Для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств численностью 375 чел. и 80 ед. техники, 19 плав. средств, 5 мотопомп. Самым проблемным участком на сегодняшний день остается дамба в районе деревни Пробуждение. В этом году ее начнут приводить в нормативное состояние. На первый этап ремонтных работ выделят порядка 66 млн рулей.

Вторую волну паводка нижнекамские спасатели ожидают в конце апреля — начале мая.

