О ходе конкурсного производства в ООО «Бизнес-центр «Булак»

В первоначальной версии заметки о ходе конкурсного производства в ООО «Бизнес-центр «Булак» ошибочно сообщалось, что бизнес-центр расположен по адресу Право-Булачная, 35/2. Также ошибочно была опубликована фотография этого бизнес-центра.



В действительности бизнес-центр по указанному адресу принадлежит ООО «Булак Инвестмент», которое не находится в процедуре банкротства и не имеет отношения к ООО «Бизнес-центр «Булак». Сам бизнес-центр также не является объектом конкурсного производства.