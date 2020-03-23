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Недвижимость

О ходе конкурсного производства в ООО «Бизнес-центр «Булак»

11:03, 23.03.2020

В первоначальной версии заметки о ходе конкурсного производства в ООО «Бизнес-центр «Булак» ошибочно сообщалось, что бизнес-центр расположен по адресу Право-Булачная, 35/2. Также ошибочно была опубликована фотография этого бизнес-центра.

В действительности бизнес-центр по указанному адресу принадлежит ООО «Булак Инвестмент», которое не находится в процедуре банкротства и не имеет отношения к ООО «Бизнес-центр «Булак». Сам бизнес-центр также не является объектом конкурсного производства.

Недвижимость Татарстан
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