Правительство РФ приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство России решило приостановить проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения. Это связано с распространением нового типа коронавируса.
Согласно распоряжению, федеральному и территориальным фондам ОМС, страховым медорганизациям и Росздравнадзору необходимо проинформировать население о приостановлении проведения диспансеризации.
Ранее сообщалось, что в России количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 438. За последние сутки выявлен еще 71 заболевший, все они из Москвы.ОбществоМедицина
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