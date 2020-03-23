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Правительство РФ приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

10:23, 23.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Правительство РФ приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса
Фото: pxhere.com

Правительство России решило приостановить проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения. Это связано с распространением нового типа коронавируса.

Согласно распоряжению, федеральному и территориальным фондам ОМС, страховым медорганизациям и Росздравнадзору необходимо проинформировать население о приостановлении проведения диспансеризации.

Ранее сообщалось, что в России количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 438. За последние сутки выявлен еще 71 заболевший, все они из Москвы.

ОбществоМедицина
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