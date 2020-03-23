Экс-фигуристка Слуцкая опровергла слухи о родстве с тренером «Рубина»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая прокомментировала слухи о своем родстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.



Экс-фигуристка выложила в своем «Инстаграм» свое фото рядом с тренером казанского клуба и задала вопрос своим подписчикам: «Неужели мы так похожи?».

«Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.

Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом. Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники?» — написала Слуцкая.

Слухи о родстве преследуют известную фигуристку уже очень давно. Еще несколько лет назад в одном из интервью Слуцкая опровергала возможные родственные связи с тренером. После назначения Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина» слухи снова стали актуальными.

Отметим, что Ирина Слуцкая родом из Москвы, а футбольный специалист Слуцкий родился в Волгограде.